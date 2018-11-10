Bırakın şu el dezenfektanlarını

Aman anneler şu yanlış temizlik yönteminden vazgeçin. "El dezenfektanları veya el antiseptikleri adlarıyla bilinen temizlik ürünleri özellikle kadınlar tarafından çok tutuluyor ve kullanılıyor.

Elleri su ve sabunla yıkamaya göre hiçbir üstünlüğü olmayan bu dezenfektanlarının sağlığa çok ciddi zararları da olabiliyor." demekte ünlü hekim Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta.

Çünki bu tür ürünler, çocuklar tarafından ağız veya göz yoluyla alınmasına bağlı olarak gelişen toksik reaksiyonlar var.

2011-2014 arasında 12 yaşından küçük 70 binden fazla çocuğun el dezenfektanlarına maruz kaldıkları bildirildi.

Bu vak'aların çoğu 6 yaşın altında olan çocuklarda alkol temelli dezenfektanlarla ve sindirim sistemi yoluyla gerçekleşti.

Prof. Küçükusta devamla şöyle uyarıyor:

6-12 yaş arası çocukların dörtte biri ise el dezenfektanlarına göz yoluyla maruz kaldılar.

Çocukların yüzde 12 kadarı en azından göz tahrişi, kusma, konjunktivit, ağız tahrişi, öksürük ve karın ağrısı gibi bir semptom ortaya çıktı.

Koma, havale, hipoglisemi, metabolik asidoz veya solunum depresyonundan her biri beş veya daha az çocukta görüldü. Hiçbir ölüm olayı gerçekleşmedi.

Bu toksik etkilerden el dezenfektanlarında hacim olarak yüzde 60-95 nispetinde bulunan etanol veya isopropil alkol mesul tutuluyor.

Bunların çoğu zaman da bir parfümle kombine edilmiş olması da çocuklar için çekici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Gelelim neticeye

BİR: El temizliğinde su ve sabuna göre bir üstünlüğü olmaması ve pahalılıkları bir tarafa özellikle küçük çocuklar için çok tehlikeli olabileceği de bilinmelidir.

İKİ: Temizlik ürünlerini evde kendiniz sağlığa hiçbir zararı olmayan sirke, karbonat, tuz, boraks gibi maddelerle kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

ÜÇ: Hijyen meraklısı anneler çocuklarınıza su ve beyaz sabunla "adam gibi temizliği" öğretin.