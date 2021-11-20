‘Bırakın konuşsun adam güzel itiraf ediyor’

YENİ AKİT ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışı sonrası hâlâ hiçbir şey yapmadığı ırtadayken. Doğruhaber köşe yazarı Mehmet Göktaş ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması gerektiğini belirterek; "Kendisi her ne kadar helalleşme adına yaptığını söylüyor olsa da işin itiraf yönü helalleşmeyi de hesaplaşmayı da gölgede bırakacak mahiyettedir." dedi.

"Bizim anlatamadıklarımızı onlar itiraf ediyor"

Göktaş köşe yazısında şunları kaydetti:

"Şimdi o Kemalist partinin tepesindeki adam çıktı, bizim anlatabilmek için çırpınıp durduğumuz ne varsa hepsini bir bir itiraf ediyor.

Kendisi her ne kadar helalleşme adına yaptığını söylüyor olsa da işin itiraf yönü helalleşmeyi de hesaplaşmayı da gölgede bırakacak mahiyettedir."

"Kürtlerle savaş yürüttüklerini itiraf ediyor"

Bırakın konuşsun, Dersim’de, Zilan’da çoluk çocuk kadın on binlerce insanı katlettiklerini duyalım.

Camileri ahıra çevirdiklerini, Kur’an okumayı yasaklayıp şiddetle cezalandırdıklarını, örtünmeyi yasakladıklarını, şapka giymiyor diye binlerce Müslümanı darağacında sallandırdıklarını, ezanı yasakladıklarını, bütün darbelerin arkasında olduklarını, bu ülkenin başbakan ve bakanlarını idam ettiklerini, Kürtlerle apayrı bir savaş yürüttüklerini adam güzelce itiraf ediyor, Allah aşkına susun ve bi dinleyin ya hu!

Bu itirafın ilk muhatabı CHP içindeki ve dışındaki Kemalistlerdir. Şimdi bize düşen onları izlemek ve ne yapacaklarını beklemek olmalıdır"