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Gündem Bırak bu işleri! Sen kimi kandırıyorsun Cem Yılmaz?
Gündem

Bırak bu işleri! Sen kimi kandırıyorsun Cem Yılmaz?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan ve 450 bin dolar (8 milyon lira) aldığı ileri sürülen Tarkan'a, kendisi gibi solak çevreleri kafalayıp paraları cukkalayan Cem Yılmaz'dan destek geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 12:36:00 -
Bırak bu işleri! Sen kimi kandırıyorsun Cem Yılmaz?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında sahneye çıkan ve 450 bin dolar (8 milyon lira) aldığı ileri sürülen Tarkan'a, kendisi gibi solak çevreleri kafalayıp paraları cukkalayan Cem Yılmaz'dan destek geldi. Tarkan'ın konserden ücret talep etmediği hatırlatılan Yılmaz, "Konunun para olmadığını herkes biliyor zaten. Hep birlik ve beraberlikten bahseden mesajlar veriyor Tarkan ama insanlar hala anlamamakta direniyor" diyerek birtakım gerçekleri örtbas etme gayretine girişti. Yılmaz, "Tarkan'a hepimizin teşekkür etmesi lazım. Tarkan, şahane bir şey yaptı" iddiasında bulundu.

 

 

 

 

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