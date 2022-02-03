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Spor Bir zamanlar vazgeçilmezdi, şimdi gözden çıkarıldı!
Spor

Bir zamanlar vazgeçilmezdi, şimdi gözden çıkarıldı!

Bir zamanlar Fenerbahçe'de ilk onbirin vazgeçilmezi olan Brezilyalı Luiz Gustavo, sakatlık ve hastalıklar sonrası iyice gözden düştü. Brezilyalı futbolcunun ülkesine dönmek için gün saydığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 17:56:00 -
Bir zamanlar vazgeçilmezdi, şimdi gözden çıkarıldı!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, sakatlık ve hastalıklar sonrası uzun süre formasından ayrı kalmıştı. Ara transfer dönemi ile birlikte ülkesi takımlarından Atletico Mineiro'dan cazip bir teklif alan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu, bu teklife sıcak bakıyor.

Gustavo, sakatlık ve hastalıklar sonrası uzun süre formasından ayrı kalmıştı. Ara transfer dönemi ile birlikte ülkesi takımlarından Atletico Mineiro'dan cazip bir teklif alan Brezilyalı merkez orta saha oyuncusu, bu teklife sıcak bakıyor.

Transferin önündeki en büyük engelin ise Fenerbahçe 'den aldığı yıllık 2.5 milyon Euro olarak görünüyor. Sarı-Lacivertli yönetim ise futbolcudan para kazanıp, transfer döneminde İsmail Kartal'ın istediği oyunculara harcamayı planlıyor.

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