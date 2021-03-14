Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak? Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

TRT kaliteli yapımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir Zamanlar Kıbrıs isimli dizinin yayımlanan fragmanı büyük ilgi çekti. Milyonlarca kişi dizinin konusunu, yayın tarihini araştırmaya başladı. Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs’ın konusu ne?

Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlayacak?

Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Teşkilat gibi pek çok yapımla reyting rekorlarını kıran TRT 1 aynı zamanla aile yapısına uygun, öğretici projelerle de dikkatleri üzerine çekiyor. TRT 1 kısa bir süre içinde yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs’ı ekranlara getirecek. Dizinin yayım tarihi henüz açıklanmadı ancak yayımlanan fragman büyük ilgi gördü.

Tamamı Kıbrıs'ta çekilecek olan dizi, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini anlatıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci’yi Pelin Karahan, Türkiye’den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. Rum komutan Samson’u Tayanç Ayaydın, Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş’a da Devrim Saltoğlu hayat veriyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.