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Medya Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde değişiklik! Diziden ayrıldı
Medya

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde değişiklik! Diziden ayrıldı

TRT'de Perşembe günleri yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi için radikal bir karar alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 11:58:00 -
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde değişiklik! Diziden ayrıldı

TRT1’de ekranlara gelen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde sürpriz bir değişim yaşanıyor.

Etki gücü yüksek olay örgüsü ve oyunculuk performanslarıyla başarı çıtası yukarı seviyede olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde dikkat çeken gelişmeyi gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, “TMC Film'in TRT için çektiği "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde yönetmen değişikliği yapılmasına karar verildi. Diziyi ilk bölümünden itibaren yöneten Hakan İnan yeni sezonda olmayacak. Dizinin yeni yönetmeninin kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Yeni sezon bölümlerinin 120 dakikadan oluşması planlanan proje için ayrıca Süleyman Demirel'e benzeyen bir oyuncu arayışı da var” dedi.

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