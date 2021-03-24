TRT yepyeni bir diziyi, seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Ekranlara getirdiği kaliteli yapımlarla alkış toplayan TRT, yine bir dönem dizisine imza atıyor. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinin anlatılacağı dizinin hangi gün ekrana geleceği araştırılıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizini hangi gün başlıyor? Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman?

Milyonların merakla beklediği Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayın günü belli oldu. Bir Zamanlar Kıbrıs 1 Nisan’dan saat 20.00’den itibaren her hafta Perşembe akşamları yayımlanacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci’yi Pelin Karahan, Türkiye’den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. Rum komutan Samson’u Tayanç Ayaydın, Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş’a da Devrim Saltoğlu hayat veriyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.