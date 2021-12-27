Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'inden kötü haber geldi

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oyandığı Demir karakteri ile izleyici karşısına çıkmış olan Murat Ünalmış, kadrodan ayrılmasından sonra Kapadokya'da açtığı restoranıyla ilgilenmeye başladı.

Murat Ünalmış, yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Twitter'dan açıklamada bulunan ünlü oyuncu Ünalmış, şu ifadelere yer verdi:

"İki yılın sonunda dün yapılan covid-19 testim pozitif çıktı. Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle"