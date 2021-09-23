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Medya Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha
Medya

Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha

Bir Zamanlar Çukurova'da Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın ardından Kerem Alışık da diziye veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 18:04:00 -
Bir Zamanlar Çukurova'da bir ayrılık daha

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fenomen karakteri Fekeli’nin hikâyesi bitiyor.

Usta oyuncu ölerek veda edeceği dizideki sahnelerini çekip İstanbul’a döndü.

Kerem Alışık’a dizi ekibi veda partisi verdi ve alkışlarla İstanbul’a yolcu etti.

3,5 yıl İstanbul ile Adana arasında mekik dokuyan Alışık, şu anda aralarında İntibah’ın da olduğu 4 projeyle görüşüyor.

Kerem Alışık bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek olan diziden bir fotoğrafına şu yorumu yazdı:

“Ah be Çolpan Yıldızı, bu garip Fekeli’den mavisini ve rahmetini esirgemeyen tek şey senin kanat çırptığın gökyüzü oldu, biliyor musun? Fekeli’nin yüreği hep kanat açtı ama kavuşamadıktan sonra kanatlar bir şey bir işe yaramaz ki? Ne yapalım Çolpan Yıldızı… Biz sevmekle yükümlüyüz, her iki dünyada da kavuşmayı ancak Allah bilir… Akşam görüşmek üzere…”

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