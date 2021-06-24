Bir Zamanlar Çukurova'da beklenmedik ayrılık! Başrol veda etti

ATV'nin fenomen dizisi olan yeni sezona da bomba gibi bir giriş yapması planlanan Bir Zamanlar Çukurova'da şoke eden ayrılık haberi geldi. Dizi hayranlarınin sevilen karakterinin diziye nasıl veda edeceği ise şimdiden merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'ya veda edecek o isim...



ATV'nin fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova çok konuşulacak bir vedaya sahne olacak.

Kadrosundaki bir çok başarılı oyuncunun ani ayrılıklarıyla gündeme gelen dizi yine çok konuşulacak bir ayrılık haberiyle hayranlarını üzecek.

Dizinin ilk bölümünden itibaren performansıyla beğeni yağmuruna tutulan başrol oyuncusu Murat Ünalmış ekibe veda edecek.

Her hafta perşembe reytinglerine damgasını vuran dizide Ünalmış'ın oynadığı Demir Yaman'ın ekibe nasıl veda edeceği merak konusu oldu.

Murat Ünalmış kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981' Kayseri de doğdu. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan Murat Ünalmış, ortaokul dönemi sonrasında İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır.