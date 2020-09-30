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Aktüel "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması Projesi"nin tanıtımı yapıldı
Aktüel

"Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 20:57:10 -
"Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması Projesi"nin tanıtımı yapıldı

ANKARA (AA) - Başkent Ankara Meclisi, "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması Projesi"nin tanıtımını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Ankara Kulübü destekleriyle yürütülen, "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması Projesi"nin tanıtım töreni Gölbaşı ilçesinde bulunan Ankara Barosu Avukat Özdemir Özok Sosyal Tesisi'nde düzenlendi.

Proje ile Ankara'nın geçmişten günümüze uzanan tarihine ışık tutulması amaçlanıyor. Bu kapsamda kentte yaşayan ileri yaşlardaki Ankara tarihine hakim kişiler Ankara'yı anlatacak.

Törende projenin içeriği ile ilgili bilgi veren AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, proje ile Ankara'nın resmi tarihine ek olarak modern tarih anlayışına uygun, toplum hafızasını, yaşayanların belleğinden genç kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Gelenek, görenek ve sosyo-kültürel tarihin, toplumun ihtiyacı olan kaynaşmaya katkı vermesini beklediklerini ifade eden Ceylan, "Ankara’yı hayatıyla ve tecrübeleri ile yaşayan Ankara'nın önde gelen iş insanları, tanınmış yüzleri, karar vericileri ve kanaat önderlerinin Ankara ile ilgili hafızalarını belgelemek istiyoruz. Ankaralılar'a daha da önemlisi genç kuşaklara yaşadıkları kentin geçmişten günümüze kültürel, sanatsal, milli ve manevi değerlerini hatırlatarak, bir kenti, kentli olma kültürünü kuşaktan kuşağa aktararak zenginleştirmeyi hedefliyoruz " diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da bir Ankaralı olarak "Bir Zamanlar Ankara Sözlü Tarih Çalışması Projesi"nin tanıtım töreninde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ankara'ya ve Ankaralılığa gönül vermiş insanlar olarak kentin tanıtımı için sık sık bir araya geldiklerini belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Ankara'yı öncelikle Ankaralılar'a tanıtmamız gerekiyor. Ne yazık ki içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları nedeniyle etkinliklerimizi azalttık, ara verdik. Her şey normale döndüğünde çok daha fazla etkinlikle ve katılımla hep birlikte bu çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Bu güzel şehrin, Başkentimizin keşfedilecek, tanıtılacak pek çok kültürel değerini, mekanını birlikte tanıtıyor olacağız."

Projeye destek vermek için katıldığı törende konuşan Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin ise Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğuna vurgu yapan Azerin, şunları kaydetti:

"Her anlamda Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Silahlı Kuvvetlerine, Dışişleri Bakanlığına ve Türkiye'de yaşayan soydaşlarımıza, kandaşlarımıza, dindaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz zaten hiçbir zaman kendimizi ayrı görmedik. Türkiye bizim öz vatanımızdır."

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