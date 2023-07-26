Bir zam da LPG'ye geldi! Fiyatı o tutarı aştı
Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının peşinden bu gece itibarıyla oto gaza 24 kuruş zam geldi.
Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz cuma günü motorine 1 lira 55 kuruş, dün ise benzine 2 lira birden zam geldi. Benzin ve motorindeki fiyat artışlarının ardından bir zam da otogaza yapıldı.
Otogaz 14 lirayı aştı
Bu gece itibarıyla itibaren oto gazın litre fiyatı 24 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın fiyatı İstanbul'da 14 lira 22 kuruşa, Ankara'da 14 lira 14 kuruşa, İzmir'de 13 lira 86 kuruşa çıktı.
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