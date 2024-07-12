Bir yüzleri var, o da bu rezil yüzleri! Yuh size be, yuh

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, BBC'nin Rusya'nın Kiev'e füze saldırısı ve Gazze'deki hava saldırısı haberlerini veriş şeklini eleştirdi. Babaoğlu, Batı medyasının İsrail'in saldırılarını görmezden geldiğini ve Gazze halkının sürekli "ölüp" gittiğini söyledi. Ayrıca, Batı medyasının bu ikiyüzlülüğünün yıllarca devam ettiğini belirten Babaoğlu, Gazzelilere minnet borçlu olduğumuzu ifade etti. Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar boyunca dünyanın en, en, en dürüst medya organı olarak lanse edilen BBC'nin aynı gün iki haberi verme şeklini görmüşsünüzdür...

Birincisi şöyle:

"Rusya'nın Kiev'e füze saldırısında beş kişi öldürüldü."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İkincisi şöyle:

"Gazze'deki okula yapılan hava saldırısında en az 16 kişi öldü."

***

228 gündür hep böyle...

Batı medyasına göre...

İsrail kimseyi öldürmüyor!

Hep "ölüp" gidiyor Gazzeliler!

Nasıl?

Hava saldırısında...

Bunu da pişkinlikle açık açık söylüyor Anglosakson medyası...

***

Bir dostum iki haberi birleştirip göndermiş bana...

Altına da "Nasıl bir ikiyüzlülük" diye yazmış.

Cevapladım...

Hayır! Onların normali bu!

Tek bir "yüz"leri var, o da bu yüz.

Bizim kafamıza daha yeni dank ediyor bu gerçek...

***

Peki yıllar boyu ne yaptık biz?

Sersemleştirildik...

Gözbağcılıkla (illüzyon) uyutulduk...

Kültürel muhalefet numaralarıyla; liberal sol söylemlerin verdiği gazlarla fark etmedik...

Özgürlük cilalarının altında hangi manipülasyonlara tabi tutulduk, bir ara oturup düşünmek gerek...

Bu bakımdan...

Çoluk çocuk kırılıp giden ve desteğimizi bir türlü elle tutulur biçimde hissettiremediğimiz Gazzelilere minnet borçluyuz.

Sırf bu "uyandırma"daki rolleri için bile..."