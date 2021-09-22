Bir Yunan milletvekili gibi konuşmuştu! BBP'den CHP'li Çeviköz'e çok sert 'Mavi Vatan' tepkisi

Yeniakit.com.tr

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, katıldığı bir televizyon programında Mavi Vatan'a ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Mavi Vatan'ın tarifine baktığınızda bu aslında egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." demişti. Sözleri ile açıkça Yunan'dan yana taraf tutan CHP'li Çeviköz'e tepki Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu'ndan geldi. Yardımcıoğlu, Çeviköz'ün sözlerine, "Zoruna mı gitti?" diyerek cevap verdi.

'Yunanlıların mesnetsiz iddiasına sarılmak ancak CHP'ye yakışırdı'

"Türkiye’nin sınırları 814 bin 578 kilometrekareden ibaret değildir." diyen BBP'li Yardımcıoğlu, "Türkiye demek Misak-ı Milli sınırlarından da ibaret değildir. Kültür coğrafyamız size bir şey ifade etmez biliyorum. Hinterlandımızın nereler olduğu, imparatorluk bakiyesi bir devlet olduğumuzu da bilmezsiniz siz. Ama bunu tüm dünya biliyor. Anlaşılan o ki Mavi Vatan ile çizdiğimiz rotamız CHP’li Çeviköz’ün zoruna gitmiş. Yunanlıların mesnetsiz karasuları iddiasına sarılmak ancak CHP’ye yakışırdı. Olayın hem ekonomik boyutundan hem kültürel boyutundan habersiz insan topluluğundan ne beklersiniz ki?" ifadelerini kullandı.

CHP zihniyetinin Türkiye önünde büyük bir engel olduğunu belirten Mahmut Yardımcıoğlu, "Ünal Çeviköz, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin artık kimlerin elinde olduğunu açık ve net şekilde beyan etmiştir. Ünal Çeviköz’ün Mavi Vatan üzerinden söylediği sözler, zihniyetini ve tiyniyetini ortaya koymuş, aslında bu yunan kafası açıklamanın CHP’nin içinde yayılmacı bir politika izlediğini de gözler önüne sermiştir. Büyükelçilik yapmış, 2013-2015 yılları arasında Türkiye adına Denizcilik Örgütü Genel Kurul Başkanlığını yürüten Ünal Çeviköz’ün tiyniyetini ortaya koyması, ülkemizin CHP zihniyeti ile neden büyüyemediğini ve büyüyemeyeceğini de ortaya koymuş olup kimlere uşaklık ettikleri de ayan beyan ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

'CHP'nin adı HDP olarak değiştirilmelidir'

Çeviköz'e, "Devletinden ve milletinden bu kadar kopuk bir zihniyetten de ancak bu kadar beklenirdi demek dahi şaşkınlığımızı hafifletmez. Bir kez daha CHP’nin Türkiye’nin önünde engel olduğunu gösteren Ünal Çeviköz’e ne söylesek azdır. Mavi Vatan ile çizgisini ve duruşunu ortaya koyan Türkiye’nin güçlenerek yoluna devam etmesi Sayın Ünal Çeviköz'ün zoruna mı gitti? CHP’nin Türk Milli çıkarlarına aykırı yayılmacı politikası bir kez daha tescillenmiştir." ifadeleri ile sert tepki gösteren Yardımcıoğlu, sözlerini şu çağrı ile tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisinin adı HDP olarak değiştirilmelidir. HDP yani Halk Düşmanı Parti olarak. Çünkü kendi milletinin ve halkının menfaatini istemeyen her kişi, kurum yada kuruluş halkın dostu olamaz. Lütfen ilgili partinin genel başkanı bu önerimizi dikkate alsın çünkü bu isim kendilerine daha çok yakışacaktır."