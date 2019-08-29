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Bir yılın emeği katılımcıların beğenisine sunuldu

Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri yaz dönemi kapanış programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ““Eğitimde marka ve örnek bir ilçeyiz” dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
Bir yılın emeği katılımcıların beğenisine sunuldu

Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri yaz dönemi kapanış programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ““Eğitimde marka ve örnek bir ilçeyiz” dedi.


Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik öncesinde Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinde açılan el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerin yaptıkları el emeği göz nuru eserler davetlilerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, usta öğretici ve kursiyerleri tebrik etti.


Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri İdarecilerinin ortak organizasyonu neticesinde düzenlenen, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasından sonra başlayan kapanış programında sahneye çıkan minikler, sahne performanslarıyla göz doldurdu.


Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerinde yaz döneminde gerçekleşen hizmetlerin yer aldığı sinevizyon gösteriminden sonra öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro gösterileri, okunan şiirler ve ilahiler duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.


Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki yönetim tarzını anlatan ‘ Allah Sana Yar Olsun’ isimli tiyatro gösterisinde hak, hukuk, adalet, eşitlik ve dürüstlüğün milletlerin sevk ve idare edilmesindeki önemi vurgulanırken, padişah rolünü oynayan bir çocuğun ‘Ben Osman Oğlu Mehmet Çınar, bilinsin ki, aşkınen, şevkinen, onurlan aldığımız hizmet bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. Hizmet etmek için kimseyi kimseden ayırt etmeyeceğiz, hepimiz sulh ve huzur içerisinde yaşayacağız. Yurdumuzu ve ilçemizi mutlu ve yaşanılır kılacağız. Belediye sınırlarımız içerisinde ki herkes bilsin ki hedefimiz mutlu insanların şehri olmaktır’ sözü ayakta alkışlandı.


Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerindeki eğitim kalitesinin her geçen yıl daha ileri bir düzeye ulaştığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaz dönemi eğitim programlarından bin 200’e yakın çocuğun faydalandığını söyledi.


Yeşilyurt’u beş yıllık süreçte hayata geçirdikleri fiziki yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleriyle marka ve örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Çınar, şunları söyledi:


“İlçemizin farklı bölgelerinde hizmet sunduğumuz Millet Kıraathanesi, Kent Konseyi, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, Kadın Yaşam ve Spor Merkezi ve Çocuk Trafik Eğitim Merkezlerimizde yıl boyunca eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. Her yaştan vatandaşımızın faydalandığı sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim ve sportif eğitimlerimizle bu alanda örnek çalışmalar uygulayıp, ülkemizin, kentimizin ve ilçemizin geleceğine yatırım yaparken, geçmişten gelen kültürel mirasımızın geleceğe taşınmasını sağlıyoruz.Kentleri fiziki yönden en güzel seviyeye ulaştırabilirsiniz ancak eğitimde geri kalındığı zaman bunun telafisi asla olmaz. Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitim hizmetlerine çok büyük ayrıcalıklar tanıdık, tanımaya da devam ediyoruz. Bu yıl ki yaz dönemi eğitimlerimize bin 200 çocuğumuzun kayıt yaptırması hepimizi mutlu etmiştir. Çocuklarımızın akademik başarılarının artırmanın yanı sıra dinine, kültürel ve milli değerlerine sahip çıkan, kutsal değerleri koruyan bir nesil yetiştirmek için gayret ediyoruz. Eğitim Merkezlerimizin temelinde bu anlayış hakimdir. Usta öğretmenlerimizin gözetiminde kaliteli ve verimli hizmetler sunulurken, çocuklarımızda bu vesileyle kendilerini geliştirip, yetiştirmiş oluyorlar. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesi için kurslarımıza gönderen anne ve babalara teşekkür ediyorum. Amacımız Yeşilyurt’umuzun daha fazla gelişmesi ve kalkınmasıdır, tabii ki en önemlisi de gençlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Gençlerle bir ve beraber olduğumuzu, onları sahiplendiğimizi ön plana çıkarmak adına bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Bölgemizdeki eğitim, sanatsal ve kültürel hizmetleri geliştirmeye, büyütmeye ve güçlendirmek adına başlattığımız yatırımlarımıza yenilerini ekleyerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Kapanış programını organize eden koordinatörlerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım.”


Etkinlikte öğrenciler tarafından ‘Allah Sana Yar Olsun ve Sıfır Atık’ tiyatro gösterisi, ‘ Kudüs ve Beni Seni Görmeden Sevdim’ şiirleri, ‘Bir Ben Vardır Benden İçeru’ ilahisi, Hekimoğlu Türküsü eşliğinde bardak gösterisi, işaret diliyle ‘ Hayat Bayram Olsa’ gösterisi sahnelenirken, haftalardır süren büyük emekler ve gayretler sonucunda hazırlanan kapanış programı halk oyunları gösterisiyle tamamlandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile diğer davetliler, program sonunda çocukları ayakta alkışlayarak, tebrik ettiler.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
  1. kültür
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