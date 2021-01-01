Bir yılda 900 saat çalıştı! Meclis, salgında zorlu yasama mesaisi yaptı
2020’de ziyaretçi yasağından termal kamera ve HES kodu uygulamasına kadar alınan birçok tedbirle çalışmalarını yürüten TBMM, 571 oturumda yaklaşık 900 saat çalıştı.
Meclis, 2020’de toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için zorlu koşullarda mesai yürüttü. Genel Kurul’da 25 kanun teklifi kanunlaştırıldı, 36 uluslararası anlaşma ile 8 asker gönderme tezkeresi kabul edildi. TBMM’de, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart’tan önce virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfeksiyon başlatıldı. TBMM yerleşkesine, Kovid-19 önlemleri kapsamında grup toplantıları da dahil ziyaretçi kabul edilmedi. Partiler, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle mart ayındaki TBMM grup toplantılarını iptal etti.