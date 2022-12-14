Bir yemek kaşığı zeytinyağına iki damla limon sıkıp aç karna içerseniz...Müthiş, resmen etki ediyor!

Yapılan araştırmalarda zeytinyağının vücuttaki tüm toksinleri kısa sürede atabildiği tespit edilmiştir. Bilim insanları bu kadar güçlü bir besin kaynağının sitrik asit bakımından zengin olan limon ile karıştırıldığında ortaya daha güçlü bir doğal ilacın çıktığını onayladı. Alternatif tıpta da yüzyıllardır kullanılan zeytinyağı limon karışımı hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

Alternatif tıpta birbirinden farklı bir sürü ilaç çeşidi vardır. Doğal besinlerin bir araya getirilerek hazırlandığı bu karışımlar zamanında birçok hastalığın tedavisinde sıklıkla kullanılmıştır. Günümüzde de en yaygın sağlık sorunların başında organların çabuk iflas etmesi geliyor.

Sağlıksız beslenme ve yetersiz egsersizlerin eklenmesiyle artan organ hastalıklarından en yaygını ise karaciğer yağlanması ya da toksitlenmesidir.

Karaciğer, vücutta beslenem ile vücuda alınan vitamin ve minerallerin ayrışması için görev görür. Enzim görevi olan karaciğer bu yüzden çok çabuk hasar almaya meyillidir. Bozulan bir işlevi bütün vücutta sıkıntıya neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar düzenli olarak zeytinyağı ve limon karışımını önerir.

Aç karna bir yemek kaşığı zeytinyağı içine iki damla limon sıkıp tüketilmesinin inanılmaz faydaları olduğu bilim insanları tarafından da kanıtlandı. Amerika'da yapılan bir araştırmada zeytinyağı ve limon karışımının vücuttaki tüm zehri attığı ortaya çıktı.

Zeytinyağı içeriğinde E vitamini barındırırken limon ise sitrik asit bakımından zengindir. Bu iki maddenin karışımı ise vücutta biriken atık haline gelen toksitleri atar.

Bunun yanı sıra limon temizlik yaparken zeytinyağı ise hücrelerin hızla yenilenmesini destekler.

Aç karna tüketildiğinde sadece karaciğerdeki zehrin atılmasında yardımcı olmaz. Aynı zamanda sindirim sistemini de temizler.

Mide asidini dengeler. Ter yoluyla açılan gözeneklerin sıkılaşması içinde fayda sağlar.