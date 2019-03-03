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Bir yavrusu donan köpek, diğer yavrularının yanından ayrılmıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde birkaç gün önce doğum yapan anne köpek, yavrularından birisinin soğuktan donması yüzünden, diğer yavrularının başından ayrılmıyor.

03 Mart 2019 Pazar 11:24
Bir yavrusu donan köpek, diğer yavrularının yanından ayrılmıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde, bir köpeğin sokaktaki merdiven altında dünyaya getirdiği yavrulardan biri dondu. Diğer 2 yavrusunu vücut ısısıyla korumak için iki gün yerinden kalkmayan köpeğin yardımına çevre sakinleri yetişti. Anne köpeğe yiyecek ve su verdiler, merdiven altını sıcak yuvaya dönüştürmek için kolları sıvadılar.



Karabekir Mahallesi Muhabbet Sokak'ta tahta merdivenin altında sokak köpeği, iki gün önce üç yavru dünyaya getirdi. Ancak yavrulardan biri, dondu. Köpek, diğer 2 yavrusunu vücut ısısıyla korumak için bir an olsun yanlarından ayrılmadı. Durumu fark eden mahalleli, köpek ve yavruları için seferber oldu. Çevre sakinleri, hayvanlara yemek ve su getirip, merdivenin altını sıcak bir yuvaya dönüştürmek için çalışmalara başladı. Mahalle sakinlerinden Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, telef olan yavruyu, zor da olsa merdiven altından aldı.



Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Köpek yerinden hiç kalkmıyor, yavrularından ayrılmamak için devamlı yatar pozisyonda. Yavrularını sarmalamış durumda. Merdiven altı tamamen açık bir yer, kar ve buzun içerisinde. Önceki gün -10 dereceye kadar hava sıcaklığı düşmüştü. Şimdi bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Köpek merdivene yaklaştırmıyor, hemen bize tepki koyuyor. Ölen yavruyu bile zor aldık. Burayı kapatıp korunaklı bir hale getireceğiz. İnşallah havalarda kısa sürede ısınır, bir sıkıntı yaşamazlar" dedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:24
  1. Erzurum
  2. Oltu ilçesi
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  4. Anne köpek

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