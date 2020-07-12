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Bir yaşındaki çocuk 5'inci kattan düştü

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir yaşındaki bebek, 5'inci kattan düşerek can verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 02:07:00 -
Bir yaşındaki çocuk 5'inci kattan düştü

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmir'in Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Barış Yapı sitesinde meydana geldi. İddiaya göre annesinin evde uyuduğu sırada evin salonundaki koltuğa çıkıp açık olan pencereden sarkan Suriye uyruklu bebek, 5'inci kattan yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, komşuları tarafından uyandırılan anne ise gözyaşlarına boğuldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen Suriyeli babanın feryatları ise yürek dağladı.

Talihsiz bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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