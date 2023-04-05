Bir yanda tesettürlü kadın bir yanda Kılıçdaroğlu! CHP’nin yeni tiyatrosu huzurlarınızda
"Trabzon'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgisini gösteren çarşaflı kadın" diye servis edilen olayın aslı tabii ki de başka çıktı. Kadının gerçekte açık olduğu, isminin Özlem Şahinoğlu olduğu, Trabzon'da değil Marmaris'te yaşadığı, ayrıca CHP Marmaris İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ortaya çıktı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşması'na katılmak için dün Trabzon'daydı. Kılıçdaroğlu'nun Trabzon ziyaretine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.
Kente gelen ikiliyi başörtülü bir kadın karşıladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun ellerine kapanan kadın şunları söyledi:
“CHP dışında hiçbir partiye oy vermedim. Sizi çok çok seviyorum cumhurbaşkanım. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok mutlu olduk gerçekten. Burada kendimizi yalnız hissediyorduk. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık, sefalar getirdiniz.”
Girişilen bu ucuz oyun ellerinde patladı. Yeni Şafak'taki habere göre, Özlem Şahinoğlu isimli kadının aslında tesettürlü olmadığı, Trabzon’da bile yaşamadığı, hatta CHP ilçe teşkilatına üye olduğu ortaya çıktı. Şahinoğlu gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kilitledi.
Öte yandan sosyal medyada mizahi paylaşımlar yapan Misvak Caps, konuya dair güldüren bir video yayınladı.