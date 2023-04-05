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Siyaset Bir yanda tesettürlü kadın bir yanda Kılıçdaroğlu! CHP’nin yeni tiyatrosu huzurlarınızda
Siyaset

Bir yanda tesettürlü kadın bir yanda Kılıçdaroğlu! CHP’nin yeni tiyatrosu huzurlarınızda

Yeniakit Publisher
2023-04-05 15:41:00 -

"Trabzon'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgisini gösteren çarşaflı kadın" diye servis edilen olayın aslı tabii ki de başka çıktı. Kadının gerçekte açık olduğu, isminin Özlem Şahinoğlu olduğu, Trabzon'da değil Marmaris'te yaşadığı, ayrıca CHP Marmaris İlçe Teşkilatı üyesi olduğu ortaya çıktı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Millet Buluşması'na katılmak için dün Trabzon'daydı. Kılıçdaroğlu'nun Trabzon ziyaretine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Kente gelen ikiliyi başörtülü bir kadın karşıladı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun ellerine kapanan kadın şunları söyledi:

CHP dışında hiçbir partiye oy vermedim. Sizi çok çok seviyorum cumhurbaşkanım. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok mutlu olduk gerçekten. Burada kendimizi yalnız hissediyorduk. Hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık, sefalar getirdiniz.

Girişilen bu ucuz oyun ellerinde patladı. Yeni Şafak'taki habere göre, Özlem Şahinoğlu isimli kadının aslında tesettürlü olmadığı, Trabzon’da bile yaşamadığı, hatta CHP ilçe teşkilatına üye olduğu ortaya çıktı. Şahinoğlu gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kilitledi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan sosyal medyada mizahi paylaşımlar yapan Misvak Caps, konuya dair güldüren bir video yayınladı.

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Yorumlar

akesar

Bunlar utanmaz, rezil olmazlar. Ama Millet bunların elinin değdiği su ile abdest almaz. Kestiğini yemez. Gittikleri yoldan bile gitmez. Bunların bastığı yer mundar olur. Belki orada namaz bile kılınmaz(!).

Nur

Niye bu embesilliği her seçimde sergiliyorsunuz her seferinde rezil oluyorsunuz ne olucak yani velev ki o kadın kapalı onu gören her kapalı size oy mu verecek sanıyorsunuz müslümanları ne zaman aptal yerine koymaktan vazgeçeceksiniz .mümin olan size oy vermekten korkar Allahtan vermezde . Bunu aklınıza sokun her başı örtülü aynı değildir de görünüşü dende anlayan anlar
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