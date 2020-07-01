Bir yanda İsmail Saymaz, diğer yanda Serdar Savaş! Halk TV’de ‘Erdoğan’ tartışması

Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programında, Dr. Serdar Savaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tartışma yaşandı. Erdoğan'a sadece, "Recep Tayyip" diye hitap eden Savaş, gerginliğe neden oldu. Kendisini, "Erdoğan isminden utanıyor mu?" diyerek kendini savunan Savaş, daha sonra hakaret amaçlı bu sözleri söylediğini ifade ederek kendisiyle çelişti.

Savaş'ın sözlerine müdahale eden İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı'nı yerden yere vuralım, eleştirelim bunu anlıyorum ama ön ismi ile de hitap etmeyelim" dedi.

Üslubunu giderek sertleştiren Savaş, "Ben Cumhurbaşkanı ile konuşmuyorum, AK Parti Genel Başkanı ile konuşuyorum" ifadelerini kullandı.