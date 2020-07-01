  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Bir yanda İsmail Saymaz, diğer yanda Serdar Savaş! Halk TV’de ‘Erdoğan’ tartışması

Halk TV'de canlı yayına katılan Dr. Serdar Savaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yalnızca, "Recep Tayyip" diye hitap etmesi tartışmaya neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:47:00 - 2020-07-01 17:00:36

Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programında, Dr. Serdar Savaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tartışma yaşandı. Erdoğan'a sadece, "Recep Tayyip" diye hitap eden Savaş, gerginliğe neden oldu. Kendisini, "Erdoğan isminden utanıyor mu?" diyerek kendini savunan Savaş, daha sonra hakaret amaçlı bu sözleri söylediğini ifade ederek kendisiyle çelişti. 

Savaş'ın sözlerine müdahale eden İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı'nı yerden yere vuralım, eleştirelim bunu anlıyorum ama ön ismi ile de hitap etmeyelim" dedi.

Üslubunu giderek sertleştiren Savaş, "Ben Cumhurbaşkanı ile konuşmuyorum, AK Parti Genel Başkanı ile konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

rte bu ülkede onlarca secime girdi hep kazandi, senin ulu önderin 20 sene halktan kacti sonunda bir kere halka gidemeden öldü bir kenarda öldü gitti. Haddini bil ezik .....
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı