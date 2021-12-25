"Bir vidaya muhtacız" dedikleri günde 7 düvele posta koyduk

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Söyleyin, ne ayaksınız siz!" başlıklı köşe yazısında "Bir vidaya muhtacız" manşeti atarak algı operasyonu yapan CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin ipliğini pazara çıkardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası doların sadece 1 gecede 18 TL'den 11 TL'ye kadar düştüğünü hatırlatan Karahasanoğlu, Cumhuriyet'in söz konusu haberinin koca bir yalandan ibaret olduğunu ifade etti.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

“Bir vidaya muhtacız” manşeti atmış Cumhuriyet..

Ben de diyorum ki, “Bir vidaya muhtaç olduğumuz günde bile, doları 18 TL’den, 11,66’ya indirebiliyoruz. Ne mutlu bize.”

Bir vidaya muhtaç olduğumuz yalan da..

Varsın onların dedikleri gibi olsun..

Neymiş?

Bir hemşire kaza geçirmiş, bacağı kırılmış, ameliyat için plak ve vida gerekmiş.. Ama 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde bu medikal malzeme yokmuş..

4 gün beklemiş..

Sonra diğer hastaneye sevkedilip, orda ameliyatı olmuş..

O zaman soralım Cumhuriyet’e..

O hemşire, ameliyatını olmuş mu?

Olmuş..

4 gün beklemiş beklememiş bir kenara..

O sırada rahatsızlığında bir olumsuzluk yaşanmış mı?

Hayır..

O zaman size ne düşer?

Daha düne kadar, “plak ve vida” dediğiniz kırık ameliyatları için bırakın birden fazla hastanede bu imkanların olmasını..

Türkiye genelinde bir tane hastanede bile zar zor bulunabilen bu imkanı..

AK Parti sağlamış ise..

Cumhuriyet’in dinazorlarına ne düşer?

Ne düştüğünü, onlar çok iyi biliyorlar..

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Cumhuriyet’in kafasındaki solcular..

Düne kadar “Dolar zıplıyor, dolar zıplıyor” diye sevinçten yerlerinde duramazlar iken..

Şimdi şu söyleme evrildiler:

“Dolar çok hızlı iniyor. Bu hızlı iniş, iyi değil.. Toplumu yorar.. Toplumu zora sokar.. Daha yavaş bir iniş trendi ile işi götürmemiz lazımdı.”

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