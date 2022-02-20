Bir vatan kahramanı: Şehit Ömer Halisdemir

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Milli iradeye kasteden üniformalı teröristler için kritik öneme sahip Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı, vatan haini Semih Terzi'yi vurarak muhafaza edip, darbe girişiminin seyrini değiştiren şehidimiz Ömer Halisdemir, doğum gününde dualarla anıldı.

Sosyal medyada "Ömer Halisdemir" etiketi ile yapılan paylaşımlarda, şehidimiz rahmetle yad edildi.

Yeni Akit'in kabri başında ziyaret ettiği şehit Ömer Halisdemir'in yakınları, onu şöyle anlatmıştı:

Şehidimizin babası Hasan Hüseyin Halisdemir

Hainler evladımın hayallerini çaldı. Evladım Ömer çocukluğu boyunca çobanlık yapmıştı. Emekliliğine iki yıl kalmıştı. Emekli olduktan sonra çobanlığa devam edeceğini söylemişti. Hatta bunun için bir arsa da almıştı. Her zaman ilk mesleği çobanlığı çok özlediğini söylerdi ama nasip olmadı.

'İşi ile ilgili hiçbir şey anlatmazdı'

Bulduğu her fırsatta bizi ziyarete gelirdi. Geldiğinde bize işiyle ilgili hiçbir şey anlatmazdı. Biz Özel Kuvvetler'de olduğunu bile bilmiyorduk. Ona işlerini sorduğumda "Baba, bu devletimle benim aramda" der ve konu değiştirirdi. Ömerim devletimizin bir kalemini bile bana getirip vermedi. Devletine, bayrağına ve dinimize bağlı çok farklı bir çocuktu.

Şehidimizin halasının oğlu Abdulkadir Aslan: Biz de şehitliğe hazırız

Ömer'in çocukluğundan beri onunla birlikteydim. Çok farklı bir çocuktu. Yüce Rab'bimin ona şehitliği nasip etmesinden dolayı çok gururluyuz. Kardeşimiz Ömer gibi bizler de vatanımız ve dinimiz için şehit olmaya her zaman hazırız.

Şehidimizin çocukluk arkadaşı Hilmi Özkan: Ömer asker olmayı çok istiyordu

Cenab-ı Allah ona istediklerini vererek Astsubay olmasını nasip etti. Üstüne de şehadeti armağan buyurdu.

Rab'bim bizlere de şehitlik mertebesini nasip etsin. Biz bugün burada koyun gütmeye devam edebiliyorsak bu Ömer Halisdemir gibi şehit olan kahramanlarımız sayesindedir. FETÖ'cü alçaklar bizden Ömer'i kopardı ama bilmiyorlar ki hepimiz vatanımız ve namusumuz için birer Ömeriz.

Şehidimizin çocukluk arkadaşı Hilmi Çelik: Onunla gurur duyuyoruz

Rahmetli şehidimiz ile birlikte yıllarca yaylalarda koyun güttük. Çok dürüst ve cesaretli bir çocuktu. Adam gibi adamdı. Dinine ve bayrağına düşkün bir kardeşimizdi. Ömer ile gurur duyuyoruz.

Hainlerin kurşunuyla şehit olmadan bir hafta önce Ömer ile beraberdik. Namazda buluşup namazımızı kıldıktan sonra biraz sohbet ettik. Bana çocukluğumuzda beraber koyun güttüğümüz yaylarımızı ve o günleri çok özlediğini söyledi.

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu Şehitliğindeki kabri ziyaretçi akınına uğruyor

Nalan Öcal: Vatan kahramanlarımız yeni nesillere iyi anlatılmalı

Şehidimiz Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmeyi çok istiyorduk. Bugüne kısmet oldu. Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimiz nesilden nesile anlatılması gereken birer vatan kahramanı. Özellikle çocuklarımı da getirdim ki vatan kahramanlarımız tanısınlar ve gerektiğinde şehadete koşarak gitsinler.

15 Temmuz Gazisi Orhangazi Osman: Biz bir ölür bin diriliriz

Bizler Ömer kardeşimiz ve diğer tüm şehitlerimizle kan kardeşiyiz. Rab'bim ona şehitliği bizlere de gaziliği nasip etti. Keşke bizim de adımız şehit diye yazılıp kabrimiz albayraklarla donatılsaydı. Ben 'bir ölür bin diriliriz' sözünün anlamını 15 Temmuz gecesinde kavradım. Bizler o gece tanklara karşı bir ölüp arkadan binlerce dirildik. Allah o gece vatan müdafaasında yer alan herkesten razı olsun. Bugün buraya evlatlarımla birlikte gelerek onlara vatan müdafaasının önemini anlatmaya çalıştım."