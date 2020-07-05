Bir ülkeye daha istila şoku! Akıllara o ayet geldi
Yemen'nin başkenti Sana'nın çekirge sürüsünün istilasına uğradığı bildirildi.
Yemen’in başkenti Sana’yı çekirge sürüsü istila etti.
Başkentte gökyüzünü kaplayan çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar verdi. Sana Çekirge Kontrol Merkezi Müdürü Adel Al-Shaibani, yaptığı açıklamada çekirge sürülerinin tarımsal ürünler için büyük tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, "Çekirge sürüleri ile mücadelede önlemlerimizi arttırmalıyız" dedi.
Çekirge istilası Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatılıyor!
Yaşanan çekirge istilası Cenab-ı Hak'kın Kur'an- Kerim'de bize buyurduklarını hatırlattı. Allah-u Teala, A'raf Suresi'nin 132 ve 133. ayetlerinde şöyle buyuruyor:
A'raf Suresi 132. Ayet: "Ve dediler ki: 'Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."
A'raf Suresi 133. Ayet: "Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler."