Bir ülkeye daha istila şoku! Akıllara o ayet geldi

Yemen’in başkenti Sana’yı çekirge sürüsü istila etti.

Başkentte gökyüzünü kaplayan çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar verdi. Sana Çekirge Kontrol Merkezi Müdürü Adel Al-Shaibani, yaptığı açıklamada çekirge sürülerinin tarımsal ürünler için büyük tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, "Çekirge sürüleri ile mücadelede önlemlerimizi arttırmalıyız" dedi.

Çekirge istilası Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatılıyor!

Yaşanan çekirge istilası Cenab-ı Hak'kın Kur'an- Kerim'de bize buyurduklarını hatırlattı. Allah-u Teala, A'raf Suresi'nin 132 ve 133. ayetlerinde şöyle buyuruyor:

A'raf Suresi 132. Ayet: "Ve dediler ki: 'Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."

A'raf Suresi 133. Ayet: "Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler."