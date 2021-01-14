Bir ülkeden daha S-400 kararı
Belarus, Rusya'dan S-400 savunma sistemleri almayı planladığını bildirdi.
Belarus, hava savunma füze kuvvetlerini yeniden donatmaya ve onları Rusya Federasyonu'nda geliştirilen S-400 hava savunma sistemleriyle donatmaya hazırlanıyor.
Ülkenin, Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Igor Golub, bu planı bugün gazetecilere verdiği demeçte açıkladı.
Golub açıklamasında, "S-300'lerle donanmış hava savunma füze bölümlerimizi, yeni S-400 ve Pantsir-S kompleksleriyle yeniden donatmak için sözleşme öncesi çalışmaları sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
S-400 Triumf (NATO adı: SA-21 Growler), 2007 yılında hizmete giren gelişmiş uzun menzilli hava savunma füzesi sistemidir. Uçak, seyir ve balistik füzeleri imha etmek için tasarlanmıştır. Orta menzilli olanlar yer hedeflerine karşı da kullanılabilir. S-400 sistemi, 400 km mesafedeki ve 35 km'ye kadar irtifada hedefleri vurabiliyor.
Kaynak: star.com.tr