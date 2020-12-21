Bir ülkeden daha devalüasyon kararı

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ekonomiyi canlandırmak amacıyla Irak dinarının yüzde 20 oranında devalüe edildiğini bildirdi. Irak 2003 yılında da devalüasyon kararı almıştı.

Irak dinarı 1450 seviyesine yükseldi

Devalüasyon kararı sonrası Irak dinarı dolar karşısında değer kaybetti. 1 dolar 1.190 dinardan 1.450 dinara yükseldi. Petrol satışlarından elde edilen rezervleri kontrol eden Irak Maliye Bakanlığı, Irak Merkez Bankası'na bakanlık rezervlerinden 1.450 kurundan dolar satışı yapacak. Irak Merkez Bankası ise yerel bankalara en fazla 1.460 kur seviyesinden dolar arz edecek.