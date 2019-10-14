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Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek! "Erdoğan, Başkanımızın kardeşidir"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Venezuela'dan da destek geldi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:06
Bir ülkeden daha Barış Pınarı Harekatı'na destek! "Erdoğan, Başkanımızın kardeşidir"

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı vererek, "Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım" dedi.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes, Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve destek mesajı gönderdi.

"Erdoğan, Maduro'nun kardeşidir"

Reyes, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman barışın, demokrasinin arkasındayız ve şu anda Türkiye de tamamen barışın ve demokrasinin yanında yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kardeşi, arkadaşıdır. Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız sonsuzdur.

"Bizim ortak bir düşmanımız var"

Nerede olursa olsun teröre karşı savaşmamız lazım. Terörizmin iyisi kötüsü olmaz, terörizm her zaman kötüdür. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği hükümet kadar da barışın ve demokrasinin yanında olan bir hükümet bulunmamakta. Dünyanın imparatoru olduğunu zanneden ülke tarafından gelen tehditleri kabul etmememiz lazım. Bizim ortak bir düşmanımız var."

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 09:06
  1. Terörizm
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Gregoria Bracho Reyes
  5. Barış Pınarı Harekatı
  6. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan

YORUM YAZ

  • Rasim DUMANRasim DUMAN19 dk önce
    VENEZUELLA Buyukelcisi'nin sahsinda, butun VENEZUELLA Halkina ve onlarin kahraman liderleri Nikolas MADURO'ya en kalbi muhabbet ve iyi dileklerimi sunuyorum. Biz HISPANIKLER'i seviyoruz, onlarla adalet, iyilikseverlik, comertlik ve civanmertlik gibi bircok guzel ortak noktalarimiz var. VENEZUELLA Halkinin ve kahraman liderlerinin, ABD'ye karsi direnislerini hayranlikla seyrediyor ve tebrik ediyoruz. Bilsinler ki, kalplerimiz ve dualarimiz onlarla.

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