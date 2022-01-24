Bir ülkede darbe! Ordu yönetime el koydu
Burkina Faso’da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu
Burkina Faso’da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu
Ayrıntılar geliyor...
Altın ya da dolar değil! Murat Akan asıl yatırım aracını korkutan sözlerle açıkladı: Paranız varsa acil olarak alın
Burkina Faso’da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu
Burkina Faso’da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu
Ayrıntılar geliyor...
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