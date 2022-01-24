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Dünya Bir ülkede darbe! Ordu yönetime el koydu
Dünya

Bir ülkede darbe! Ordu yönetime el koydu

Burkina Faso’da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu

Yeniakit Publisher
2022-01-24 21:05:00 - 2022-01-24 21:08:35
Bir ülkede darbe! Ordu yönetime el koydu

Burkina Faso’da ordu, hükümeti feshettiğini ve yönetime el koyduğunu duyurdu

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