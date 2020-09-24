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Dünya Bir ülkede daha benzinli ve dizel araçlara savaş açıldı
Dünya

Bir ülkede daha benzinli ve dizel araçlara savaş açıldı

Avrupa'da çoğu ülke dizel araçları yasaklama kararı alırken, ABD'nin California eyaletinde, 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçlar yasaklanacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 03:27:00 -
Bir ülkede daha benzinli ve dizel araçlara savaş açıldı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan California Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan karara imzasını attı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına izin verilmeyecek.

Kalifornia'daki orman yagınlarında 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alan bu yıl içinde kül olmuştu.

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