Bir ülke daha Türkçe öğrenecek! Müfredata girdi
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya’nın önde gelen eğitim kurumlarından Syifa Budi özel okulları ile Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği sağlandı. Böylece, Syifa Budi Okulları müfredatına Türkçe dahil edilecek.16 Aralık 2018 Pazar 10:55
Syifa Budi Vakfı Başkanı Dr. Hamid Chalid Türkiye Maarif Vakfı ile beraber çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ve Türkiye Maarif Vakfı’nın tüm dünyaya yayılan tecrübesinden istifade etmeyi arzu ettiklerine anlattı.
"Müfredata Türkçe dahil edilecek"
Anlaşma kapsamında eğitim alanında ortak hareket etme kararı aldıklarını ifade eden Chalid, “Buna göre, Syifa Budi Okulları müfredatına Türkçe dahil edilecek. Öğrenci değişimi programı uygulanarak iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği arttırılacak ve Syifa Budi Okulları mezunlarının Türkiye’de üniversite eğitimlerini almaları için burs imkanı sağlanacak” diye konuştu.
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