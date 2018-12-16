Bir ülke daha Türkçe öğrenecek! Müfredata girdi

Syifa Budi Vakfı Başkanı Dr. Hamid Chalid Türkiye Maarif Vakfı ile beraber çalışmaktan memnuniyet duyduklarını ve Türkiye Maarif Vakfı’nın tüm dünyaya yayılan tecrübesinden istifade etmeyi arzu ettiklerine anlattı.

"Müfredata Türkçe dahil edilecek"

Anlaşma kapsamında eğitim alanında ortak hareket etme kararı aldıklarını ifade eden Chalid, “Buna göre, Syifa Budi Okulları müfredatına Türkçe dahil edilecek. Öğrenci değişimi programı uygulanarak iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği arttırılacak ve Syifa Budi Okulları mezunlarının Türkiye’de üniversite eğitimlerini almaları için burs imkanı sağlanacak” diye konuştu.