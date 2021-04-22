  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu
Teknoloji

Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu

Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'da destan yazan Türk SİHA'ları dünya ülkelerinin radarına girdi. Son olarak Fas, Türk SİHA'larını almak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 12:48:00 - 2021-04-22 13:45:23

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri (FAR), 13 adet Türk yapımı Bayraktar TB-2 SİHA satın almak için 70 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.

FAR'ın Facebook sayfasından Cuma günü yayınlanan bir gönderiye göre, anlaşma ayrıca dört uzaktan kumandalı yer istasyonu, SİHA'ları çalıştırmak için yapılandırılabilir bir simülasyon sistemi, bilgileri izlemek ve depolamak için dijital bir sistem içeriyor. Lojistik ve teknik destek de anlaşmanın bir parçası olarak yer aldı.

SİHA'ların bu yıl içerisinde Fas'a teslim edilmesi planlanıyor. Bu anlaşma, krallığın "bölgesel ve kıtasal bir güç" olma yönündeki artan hedeflerinin bir parçasını oluşturduğu dile getirildi. 2017'de Fas, silahlı kuvvetlerini modernize ederek bölgesel üstünlüğe ulaşmak için beş yıllık bir plan oluşturmuştu.

Türk SİHA'larına olan talep, Suriye, Kuzey Irak, Libya ve son olarak Karabağ'da yaşanan savaş esnasında Azerbaycan tarafına sağladığı üstünlük sayesinde kendilerini kanıtladıklarından bu yana arttı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Engin Altay masuma yattı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden Engin Altay masuma yattı

Katıldığı televizyon programında merhum Adnan Medres'i örnek göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanveki..
Nijerya'da kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Nijerya'da kanlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.
Vaka sayısındaki korkutan artışta dikkat çeken soyadı detayı
Yerel

Vaka sayısındaki korkutan artışta dikkat çeken soyadı detayı

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre Rize'de de koronavirüs vaka sayısında korkunç seviyelere ulaşan artış yaşanıyor. Sayının a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay