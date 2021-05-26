Bir ülke daha maske zorunluluğunu kaldırdı

Dünya genelinde koronavirüs salgını ile mücadele devam ederken, Güney Kore’de yeni bir adım atıldı. Ülke genelinde salgınla mücadele kapsamında en az bir doz koronavirüs aşısı yaptıranların açık alanda maske takması gerekmeyecek. Temmuz ayında uygulanmaya başlanacak karar ile 52 milyon nüfusun yüzde 70’inin aşılanarak bağışıklığın arttırılması için yaşlıları aşı yaptırmaları konusunda cesaretlendirmek amaçlanıyor.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, düzenlediği basın toplantısında en az bir doz koronavirüs aşısı yaptıranların Haziran ayından itibaren daha kalabalık bir şekilde toplanmasına izin verileceğini açıkladı. Boo-kyum, nüfusun yüzde 70’inin ilk doz aşısını yaptırmasının ardından tüm karantina önlemlerinin gözden geçirileceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, 60-74 yaş aralığındaki vatandaşların yüzde 60’ının aşı için randevu aldığını ifade etti.

Güney Kore’de, aşılama programı kapsamında ülke genelinde 12 bin klinikte 65-74 yaş aralığındaki halkın aşılamasına yarından itibaren yapılmaya başlanacak.

Güney Kore’de 707 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana toplamda 137 bin 682 vakanın görüldüğü ülkede bin 940 kişi hayatını kaybetti.