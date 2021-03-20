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Dünya Bir ülke daha harekete geçti! İstanbul Sözleşmesi'ni bırakıyorlar
Dünya

Bir ülke daha harekete geçti! İstanbul Sözleşmesi'ni bırakıyorlar

Büyük tartışmalara neden İstanbul Sözleşmesi'ni bazı ülkelerin yürürlüğe sokmadığı ortaya çıktı. AB ülkesi Polonya ise İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 11:43:00 -
Bir ülke daha harekete geçti! İstanbul Sözleşmesi'ni bırakıyorlar

İstanbul Sözleşmesi, aileyi ve kadını güçlendirmeye odaklı olan sonrasında ise küresel LGBT lobilerinin ve bunlarla eşgüdümlü finans ve teknoloji şirketlerinin ülkemiz üzerinde düşünce ve ifade özgürlüğünü baskılayıcı, aile ve toplum değerlerimizi yozlaştırıcı politik bir baskı aracı olarak kullanmaya başlamalarından dolayı dün alınan bir son dakika kararı ile İstanbul sözleşmesi feshedildi.

Bazı AB ülkeleri yürürlüğe sokmadı

Avrupa Birliği içerisinde 6 üye ülke (Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya, Slovakya) sözleşmeyi imzalamasına rağmen yürürlüğe koymamıştır. Polonya, LGBT topluluğunun kendi cinsiyet anlayışını İstanbul Sözleşmesi üzerinden bütün topluma kabul ettirmeye çalıştığını öne sürerek sözleşmeden çekilmek için yasal süreci başlatmıştı.

İstanbul Sözleşmesi'ne çekince koyan AB ülkeleri

Yunanistan, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Hırvatistan, İsveç, Fransa'nın ise sözleşmeye çekince koyduğu ortaya çıktı.

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Yorumlar

ali21

Demek ki en ahmak ülke bizmişiz kihemen İstanbul Sözleşmesini uygulamaya koyduk. Binlerce aileyi mahfettik. İmzayı atanlar, sebep olanlardan Allah c.c mazumların hakkını her iki cihan alsın. Amin. Rabbim bir daha bizi böyle dinden uzak şeytan işi kanunlardan korusun.
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Putsavar

KADIN İSLAMİ KURALLARA GÖRE YAŞAR.NE SÖZLEŞMESİ NEEEE.İSLAM KADAR KADINA HAK TANINAN BİR YER VAR MI ? YOOKKK.KADIN YERİNİ ADABINI BİLECEK.KİTABIMIZDA HERŞEY DETAYLI BELLİ.
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