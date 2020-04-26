Bir ülke daha futbol maçlarını askıya aldı

Tacikistan Futbol Federasyonu, ülkedeki maçların 10 Mayıs tarihine kadar askıya alındığını açıkladı. Belarus, Burundi, Nikagaruga ve Türkmenistan’la birlikte futbolun devam ettiği ender ülkelerden olan Tacikistan’da şu ana kadar korona virüs vakasına rastlanmadığı açıklandı.

Korona virüs nedeniyle dünyada futbol dururken, Tacikistan, Burundi, Belarus, Nikaragua ve Türkmenistan’da ise karşılaşmalar devam ediyordu. Ancak bu ülkelerden Tacikistan, maçları askıya almaya karar verdi. Tacikistan Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamada halkın sağlığı ve güvenliği için, kamu ve spor etkinliklerinin geçici olarak durdurulması kararını desteklediklerini ve tüm futbol organizasyonlarını 10 Mayıs tarihine kadar askıya aldığını açıkladı. 9 milyon nüfusu bulunan ülkede şu ana kadar korona virüs vakasına rastlanmadığı açıklandı.