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Dünya Bir ülke daha Çin'i öcü ilan etti
Dünya

Bir ülke daha Çin'i öcü ilan etti

Kanada ve müttefiklerinin Çin konusunda önemli endişeleri olduğunu söyleyen Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Çin dünyanın farklı bölgelerinde para dağıtarak ülkeleri bağımlı hale getirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 03:32:00 -
Bir ülke daha Çin'i öcü ilan etti

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Kanada resmi haber ajansı Canadian Press'e yaptığı açıklamada, Kanada ve müttefiklerinin Çin hakkında öngörülemezliği, kurallara göre oynamayı reddetmesi ve dünya çapında genişleyen ayak izinden başlayarak önemli endişeleri olduğunu belirtti.

Kanada Silahlı Kuvvetlerinin "bir sonraki büyük gücü Çin" olarak tanımladığı ve Çin konusuna daha fazla odaklanılması gerektiğine dair değerlendirilmelerinin hatırlatılması üzerine Sajjan, Çin'i düşman olarak tanımlamayı reddetti ve Pekin'le ilişkilerde konuşma ve diplomasinin önemini vurguladı.

Bakan Sajjan Çin'in, Kanada'da tutuksuz yargılanmakta olan Huawei yöneticisi Mıng Vancou'ya misilleme olarak iki Kanada vatandaşının devam eden tutukluluğunu, uluslararası kurallar ve anlaşmalara rağmen bir azamet gösterisi olarak kullandığını ifade etti.

Çin'in dünyanın farklı bölgelerinde para dağıtmasından da endişe duyduğunu aktaran Harjit Sajjan, bunun bazı ülkelerin ekonomik olarak Çin'in desteğine bağımlı hale gelmesine yol açtığına dikkati çekti.

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Sajjan, Çin'in eylemlerine karşı Kanada ve müttefiklerinin aynı safta olması gerektiğini ve herhangi bir Çin saldırısını önlemek için bunun ne denli önemli olduğunun altını çizdi.

Kanada - Çin ilişkileri geriliyor

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, 12 Aralık'ta federal parlamentoda yaptığı konuşmada da Çin ile bundan böyle askeri tatbikat yapılmayacağını açıklamıştı.

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik gerginlik, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou'nun, Washington'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle 2018 yılı Aralık ayında Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanması ile başlamıştı.

Bir süre hapiste kalan ve 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılan Vancou'nun tutuksuz yargılaması devam ediyor.

Çin de, Vancou'nun tutuklanmasına misilleme olarak, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor'u ulusal güvenlikle ilgili suçlamaları gerekçe göstererek önce gözaltına almış daha sonra da tutuklamıştı.

Çin yönetimi, Mıng Vancou'nun serbest bırakılmaması üzerine, kanola bitkisi başta olmak üzere Kanada'dan ithal ettiği bazı malların ithalatını durdurmuştu.

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