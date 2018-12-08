0553 313 94 23

Bir ülke daha ATAK’ı seçti! 8 ila 10 adet sipariş verilecek

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, taarruz helikopteri olarak T129 ATAK’ı seçtiklerini açıkladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:54
Bir ülke daha ATAK’ı seçti! 8 ila 10 adet sipariş verilecek

Filipinler basınında yer alan habere göre, avunma bakanı Delfin Lorenzana’ya bugün helikopter tedarik programında son durum soruldu.

Bakan Lorenzana, Filipinler Hava Kuvvetleri Teknik Çalışma Grubunun çalışmalarını tamamladığını muharebe yetenekli genel maksat ve taarruz helikopterlerinde isterleri karşılayan helikopterlerin belirlendiğini ifade etti.

ATAK’ı taarruz helikopteri olarak seçtiler

Bakan, TGW’nin Sikorsky Black Hawk’ı genel maksat helikopteri olarak tavsiye ettiğini, TUSAŞ yapımı T129 ATAK’ı ise taarruz helikopteri olarak seçtiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde de Filipinli savunma sitesi MaxDefence'da yer alan haberde, "Filipinler, saldırı helikopteri ihalesinde T129 ATAK'ı seçti." ifadelerine yer verilmişti.

Filipinler Hava Kuvvetleri'nin Saldırı Helikopteri Edinme Projesi 24 adet silahlı hafif saldırı helikopterinin satın alınmasını öngörüyor. Ancak Bakan'ın yaptığı açıklamada, ellerindeki bütçe ile 8 - 10 adetten daha fazla T129 tedarik edemeyeceklerini ifade etti.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:54
  1. Sikorsky Black Hawk
  2. Sikorsky
  3. T129 ATAK
  4. Filipinler Hava Kuvvetleri
  5. Delfin Lorenzana

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Toplu sonuç
    1. Voleybol: Toplu sonuç
    2. "Erzurum Kalesi'nin çevre düzenlemesi..
    3. Husiler görüşmelere Suudi Arabistan ve..
    4. "Fenerbahçe'yle görüşme yaptım"
    5. Fransa'da zırhlı araçlar sokağa indi!
    6. Galatasaray-Çaykur Rizespor maçından..
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. Erdoğan, Üsküdar Belediyesini ziyaret..
    9. Meral Akşener'den belediye başkan..
    10. Şanlıurfa'da akıma kapılarak çatıdan..
    11. Üzüm suyu hafızayı güçlendiriyor
    12. Ersun Yanal Fenerbahçe'yi resmen..
    13. Trabzonspor, galibiyet serisi..
    14. Kara yolunu "felce uğratan" kişiyi..
    15. Tesbih tırnak yemenin önüne geçiyor
    16. Bir ülke daha ATAK’ı seçti! 8 ila 10..
    17. Paris'teki gösterilerde 30 kişi..
    18. Kalp krizi geçiren 12 yaşındaki..
    19. TİKA'nın Venezuela'daki projeleri
    20. Teknik direktör Ersun Yanal:..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!