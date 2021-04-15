Bir ülke daha Afganistan’dan çekiliyor! Savaş suçları resmi raporlara geçti

ABD yönetiminin 20 yıldır devam eden en uzun savaşını bitireceğini açıklamasına koşut, NATO dışişleri ve savunma bakanları toplantısında Afganistan'daki 9600 askerin 11 Eylül'e dek çekilmesinin kararlaştırılmasının ardından, NATO dışı müttefik Avustralya'dan açıklama geldi.

Afganistan'daki uluslararası görev gücünde bir dönem 15 binden fazla askerle bulunan, ama artık sadece 80 askeri kalan Avustralya'nın bunları ABD ve diğer müttefiklerle paralel şekilde 11 Eylül'e dek çekmiş olacağı, Başbakan Scott Morrison tarafından açıklandı.

Morrison, gün vermeksizin, kalan son Avustralya askerlerinin de eylülde Afganistan'ı terk edeceğini açıklarken "Bu karar, Avustralya askeri tarihinde önemli bir köşe taşıdır" dedi.

'Özgürlük için buna değer'

ABD'nin 2001 sonunda başlayan Afganistan işgalinin baş destekçilerinden Avustralya, bu ülkeye toplamda 39 binden fazla askeri personel gönderdi, bunların 41'i Afganistan'da öldürüldü.

Çekilme açıklaması sırasında 2002-2014 arası ölen askerlerin adlarını okurken duygusallaşan Morrison, Afganistan görevinin bu fedaya değecek kadar önemli olduğunu şöyle savundu:

"Özgürlük her zaman buna değer. Avustralyalılar buna hep inanmıştır. Savuma güçlerimizde görev yapan Avustralyalılar o üniformayı hep bu bilinçle giymiştir. O üniformayı giymek ve o bayrak altında hizmet etmek, değerlerimizi savunmak ve onlar için mücadele etmek, Avustralyalıların hep yaptığı şeydir ve bu 41 cesur adam, herhangi bir Avustralyalının yapmayı umabileceğinden daha fazlasını ortaya koymuştur."

Savaş suçları resmi raporlara geçti

Ancak Avustralya’nın Afganistan’daki askeri mirası, savaş suçları iddialarıyla birlikte anılıyor.

Geçen yıl, 2005-2016 döneminde savaş suçu işlediğinden şüphelenilen Avustralya özel kuvvetlerine karşı ceza davaları oluşturmak için bir soruşturma kurumu kuruldu.

Kasım ayında yayımlanan bir askeri rapor, seçkin Avustralyalı askerlerin 39 Afgan esir, çiftçi ve sivili yasadışı şekilde öldürdüğüne dair kanıtlar bulunduğunu bildirerek, 19 eski ve muvazzaf asker için adli soruşturma tavsiye etti.

2013'te Hava Özel Kuvvetleri'nden ayrıldığında Avustralya Silahlı Kuvvetleri'nin gelmiş geçmiş en çok madalya almış üyesi konumundaki Benjamin Roberts-Smith de eski silah arkadaşları tarafından esirlere yönelik yasadışı öldürme dahil yasadışı muameleyle suçlandı. İddiaları reddeden eski onbaşı, Afganistan'daki hizmetinden dolayı Victoria Haçı ve Kahramanlık Madalyası ile ödüllendirilmişti.