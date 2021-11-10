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Aktüel Bir turist, Pamukkale travertenlerinde bulundu! Yetkililere haber verdi
Aktüel

Bir turist, Pamukkale travertenlerinde bulundu! Yetkililere haber verdi

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri bölgesinde bulunan siyam ikizi kaplumbağalar, Pamukkale Üniversitesinde koruma altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 20:29:00 - 2021-11-10 20:30:51
Bir turist, Pamukkale travertenlerinde bulundu! Yetkililere haber verdi

Dünyaca ünlü Pamukkale travertenleri bölgesinde bulunan siyam ikizi kaplumbağalar, Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) koruma altına alındı.

Gezi için travertenlere giden bir turist, bölgede yürüdüğü sırada yerde kaplumbağa yavrusunu fark etti.

Vücutları yapışık iki başlı kaplumbağa, haber verilmesi üzerine Pamukkale'ye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Daha sonra PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale'ye teslim edilen yapışık kaplumbağalar, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Prof. Dr. Başkale, gazetecilere, henüz 2-3 aylık olduğunu değerlendirdikleri kara kaplumbağasını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Yapışık haldeki kaplumbağayı bir süre inceleyeceklerini belirten Başkale şunları kaydetti:

"Yakından baktığımızda bu türün siyam ikizi olduğunu da görebiliyoruz. Biraz daha detaylı bakınca mide kısmından başlamak üzere sindirim sisteminin tek bir açıkla dışarıya çıktığını görüyoruz. Aynı şekilde arka bacaklarda tek bir bireye aitmiş gibi görünüyor. Böyle bir türün doğada yaşaması çok zor. Biz de bu siyam ikizi kaplumbağaları laboratuvarımızda yaşatmaya çalışacağız, umarım başarılı oluruz."

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