Bir tokat Ekrem’e, bir tokat Mansur’a! Neye uğradıklarını şaşıracaklar

Rauf Tamer, seçimlerden önce Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın birlikte çektiği bir videoyu hatırlatıp, söz konusu video sebebiyle hâlâ milletten bir özür bile dilenmediğini ifade etti.

Tamer, Posta gazetesindeki “Tam bir tiyatro” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Neydi o video?

Hatırlıyor musunuz?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kemal Bey, Mansur Bey ve İmamoğlu, üçü de beyaz gömlek giymişler bir masanın etrafından güya çalışıyorlardı.

Kemal Bey diyordu ki diğer ikisine:

- Benim sevgili cumhurbaşkanı yardımcılarım.

Onlar da diyorlardı ki:

- Buyurun sevgili cumhurbaşkanımız.

***

Tam bir tiyatroydu.

Hiç çekinmeden oynamışlardı.

Nasıl ki, 14 Mayıs gecesi, milletin gözünün içine baka baka Kemal Bey’i cumhurbaşkanı ilan etmişlerse, o videoda da

seçilmemiş bir adama seçilmiş gibi sevgili cumhurbaşkanımız diyebiliyorlardı. Yüzleri hiç kızarmadı. Hâlâ da milletten bir özür dilemediler. (…)”