Bir tokat birine, bir tokat diğerine! Ahmet Hakan'dan, o iki isme efsane kapak
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin 15 Temmuz ile ilgili geç kalmış bir özeleştiride bulunduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Hakan, ABD'nin Fetullah Gülen'i iade etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin 15 Temmuz ile ilgili geç kalmış bir özeleştiride bulunduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını söyledi. Hakan, ABD'nin Fetullah Gülen'i iade etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"DEMİŞ Kİ: ABD’nin Ankara Büyükelçisi, özeleştiri vermiş: “15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandık. Çok sorry.”
- DİYORUM Kİ: Sorun değil Mister Büyükelçi. Fetullah’ı verirseniz bağışlarız.
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- DEMİŞ Kİ: Kemal Kılıçdaroğlu, siyasetten elini eteğini çekmemesiyle ilgili olarak şöyle demiş: “Demirel’in dediği gibi: Siyasetin giriş kapısı vardır ama çıkış kapısı yoktur.”
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- DİYORUM Kİ: “Koltuğun tadını aldım, o tadı özlüyorum ve yeniden istiyorum” demek yerine ihtirasına Demirel’i alet etmiş."
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