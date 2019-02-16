Bir tıkla tanzimden alışveriş

EKONOMİ SERVİSİ

Tanzim satışında online uygulama Ankara’da başladı. www.epttavm.com üzerinden ilk aşamada salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu.

Sırada İstanbul var

Tanzim fiyatlarıyla satılan ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Satışlarda 3 kilo sınırı uygulanıyor. Online satışlara yakında İstanbul da eklenecek.

Patates ve soğan hızla tükendi

İnternetten tanzim satışların başlamasından sonra 1 saat içinde patates ve soğan tükendi. Uygulamayla parklar ile meydanlara kurulan noktaların, mahalle mahalle dolaşan kamyonetlerin önünde oluşan kuyrukların önlenmesi amaçlanıyor.

Aracıları ortadan kaldıracak

PTT AŞ’den e-tanzim hizmetiyle ilgili yapılan açıklamada Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com ‘dan sebze satışlarının devam ettiği belirtildi. Satışların Ankara ve İstanbul’un ardından diğer illere de yaygınlaştırılacağına işaret edilen açıklamada “Kurumumuz güvencesiyle başlatılan proje kapsamında, tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor” denildi.

İŞTE UYGULAMANIN DETAYLARI

PTT’nin ürün ile hizmetlerinin yer aldığı www.epttavm.com‘da yer alan sebzelerin seçilmesi ve ‘Hemen al’ butonuna tıklanmasının ardından kredi kartı bilgileri girilerek ödeme yapılıyor. Sipariş edilen ürün ertesi gün adrese gönderiliyor. Sitede biberin kilosu 6 liradan, patlıcanın 4,5 liradan, salatalığın 4 liradan, patates ve soğanın 2 liradan, domatesin 3 liradan fiyatlanıyor. Buna bir de 3,70 liralık kargo ücreti ekleniyor.