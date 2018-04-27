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Bir ‘tık’la e-ihracat

E-ihracatın 2020’de 3,5 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü belirten ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, “Bugün Çin’den siparişi verilen bir mal 24 saat içinde ülkemizde alıcısına ulaşabiliyor. Ticaretteki komşularımız bir tıkla Ahmet’in, Ayşe’nin yanı sıra Huan, Kim, Edvard ve İvan oldu” dedi.

27 Nisan 2018 Cuma 12:12
Bir ‘tık’la e-ihracat

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) ve E-İhracat Platformu İşbirliği ile düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük e-ihracat konferansı olarak nitelendirilen “International CrossBorder eCommerce Summit in Eurasia 2018”, çok sayıda yerli ve yabancı misafirin katılımıyla İstanbul’da başladı.

3.5 TRİLYON DOLARLIK PASTA

Etkinliğin açılışında konuşan ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, “E-ihracatın 2020 yılına kadar pazar değerini 3,5 trilyon dolara çıkaracağı öngörülüyor. Ayrıca e-ihracat tüketici nüfusunun önümüzdeki 3 yıl içerisinde 2,5 milyara ulaşarak toplam dünya popülasyonunun neredeyse yüzde 30’unu oluşturması bekleniyor” dedi.

ÜLKE GEZMEYE GEREK DUYULMAYACAK

Cesur, e-ihracatın son dönemlerin en çok konuşulan ticaret platformu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu konuda müteşebbislerimizin çağın gerekleri ile hareket ederek bu pazarı yakalaması gerekiyor. Zaman bu pazarı daha geniş kitlelere yayarak, uluslararası arenada daha çok söz sahibi olma zamanıdır. Tüketicilerin aradıkları ya da keşfetmek istedikleri ürünlere, ülke ülke gezmeye gerek duymadan ulaşabilmelerine imkan sağlayan e-ihracat sayesinde, binlerce farklı çeşidi çok kısa bir süre içerisinde inceleyip satın alma kararı verilebiliyor.”

‘BU TRENDİ YAKALAMAK LAZIM’

Cesur, tüm bu veriler ışığında, fırsatları değerlendirmek isteyen e-ticaret firmalarının, trendi bir an önce yakalayarak dünyaya açılmaları gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin pazardaki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cesur, “Devlet politikaları ile de desteklenen e-ihracatın Türkiye’de birkaç yıl içinde katlanarak büyüyeceği tahmin ediliyor” dedi. Cesur, özellikle Rusya, Orta Doğu ülkeleri ve Hollanda’nın da içinde bulunduğu pek çok ülkede, tüketicilerin sınır ötesi e-ticarette Türkiye’yi öncelikli olarak tercih etmelerinin de bu gerçeği doğrular nitelikte olduğuna işaret ederek, bugün artık dünyada ticaretin bir tık ile gerçekleşebildiğini anlattı.

24 SAATE ÇİN’DEN ELİNİZE

Ürünü kaliteli üretmek ve doğru pazara sunmanın önemini vurgulayan Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu: “Günümüzde rekabet şartlarının zorlaştığı yadsınamaz bir gerçek. Bugün Çin’den siparişi verilen bir mal 24 saat içinde ülkemizde alıcısına ulaşabiliyor. Ticaretteki komşularımız bir tıkla Ahmet’in, Ayşe’nin yanı sıra Huan, Kim, Edvard ve İvan oldu. Elbette bu da rekabeti arttırıyor. Ülke olarak hamdolsun istikrarlı bir ekonomi yapısına sahibiz.”

70 MİLYON DESTEK

Konferansta e- ihracatın yol haritasına katkı sağlamak hedeflenirken, kişisel verilen korunması, e-ihracatta devlet desteği, dünyada online ödeme trendleri, e-ihracatta 360 derece digital pazarlama, e-ihracat lojistik sorunları gibi konulara çözüm arandı.

15 BİN FİRMA ÜYE OLDU

Ekonomi Bakanlığı’nın geçen yıl başlattığı programla birliği kuruluşlarının üyelerinin ön onay verilmiş ticaret platformlarına 250 firmalık listeler halinde üye olmaları halinde ödemenin yüzde 80’ine kadar hibe desteği sağlanıyor. Programın başlamasından bu yana geçen 1 yıllık süreçte 15 bin firma e- ticaret platformlarına üye oldu. Bu firmalar için verilen destek tutarı ise 70 milyon lirayı buldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 12:12
  1. İstanbul
  2. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)
  3. E-İhracat Platformu

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