Bir terörist daha teslim oldu! 'Yaşasın Türk ordusu'

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin kararlı eylemleri sonrası PKK'daki çözülmeler devam ediyor. Terör örgütünden kaçan bir teröristl daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine gelerek teslim oldu.

Silahsız teçhizatsız geldi

M.D. isimli terörist Mardin TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonrası 16 Ağustos'ta örgütten kaçarak Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından silahsız ve teçhizatsız şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu.

"Yaşasın Türk ordusu"

Teslim olan şahıs yapılan işlemler sonrası Mardin'de ailesiyle buluşturuldu. Evladına kavuşmanın sevincini yaşayan baba, 'Yaşasın Türk ordusu' diyerek sevinç çığlıkları attı.