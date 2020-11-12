Bir terörist daha teslim oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şırnak’ta teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlendi.
Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’ye ulaştı.