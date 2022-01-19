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Gündem Bir terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu
Gündem

Bir terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu

Güvenlik güçlerinin yaptığı ikna çalışmaları neticesinde bir terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 12:45:00 -
Bir terörist daha PKK'dan kaçarak teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2019 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 4'e yükseldi.

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