“Bir Tenor Aranıyor” müzikali Samsun’da sahnelenecek

“Bir Tenor Aranıyor” müzikali 8 Nisan’da sezonun son temsilini Samsun’da yapacak.

Müzikallerin Oscar’ı olarak bilinen Tony Ödülleri de dahil olmak üzere, bir çok ödül alan Ken Ludwig’in eğlenceli müzikali “Bir Tenor Aranıyor”, SAMDOB sahnesinde Evin Atik’in rejisiyle prömiyer yaptı. Türkçe sahneye koyulan ve sahnelendiği tüm illerde kapalı gişe oynanan eser sezonun son temsiliyle 8 Nisan 2019 Pazartesi akşamı sanatseverlerle buluşacak.

Verdi’nin “Otello” operasını seslendirmek için gelen ünlü tenor Tito Merelli’nin başından geçen komik olaylar silsilesinin anlatıldı müzikal, baştan sonra otel odasında cereyan ediyor. Zevk ve sefaya düşkünlüğüyle bilinen ünlü tenorun eşi Maria ile arasının bozulması çok da uzun sürmez. Yediği yemeklerden de midesi bozulan Tito’nun içtiği ilaçlar ağır gelir, temsile çıkamaz ve yerine başrolü oynamak üzere yeteneği keşfedilmeyen Max çıkar.

Müzikal, 8 Nisan 2019 Pazartesi saat 20.00’de Aydın Gün Sahnesi’nde sahnelenecek.