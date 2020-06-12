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Aktüel

Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Sevda Noyan hakkında "tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:40:50 -
Bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle Sevda Noyan hakkında "tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
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