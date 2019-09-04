Bir telefon minik Yasin’i mutlu etti

Ordu’nun Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz dışarıya çıkamayan engelli minik Yasin’in yol isteğini bir günde yerine getirdi.

İlçenin Boras Mahallesi’nde yaşayan 12 yaşındaki Yasin Çınkıl engelli aracıyla evine girip çıkmakta zorlanıyordu. Babasının yardımıyla telefon açarak evinin önüne yol isteyen minik Yasin için Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz duyarsız kalmadı.

Telefonuyla evinin önüne yol isteyen minik Yasin’in bu isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Semiz, belediye ekiplerini alarak Boras Mahallesi’ndeki evine gitti. Burada Başkanı kapıda karşılayan Yasin şaşkınlığını gizleyemezken, Semiz ekiplerine talimat vererek bir günde yolun tamamlanmasını istedi.

Minik Yasin’in telefondaki isteğini yerine getiren Başkan Hüseyin Semiz, "Telefonu açtığımda böyle bir isteğin olacağını da bilmiyordum. Yasin’in sadece evinden dışarı çıkması için yol istediğini duyar duymaz ekiplerime talimatı vererek Yasin’i evinde ziyaret ettim. Onun mutluluğu hiç bir hizmetle asla ölçülemez" dedi.

Evinin yolunun yapılmasından mutlu olduğunu ifade eden Yasin Çınkıl, "Başkan Hüseyin amcamızı arayarak evimin önündeki yoldan geçemediğimi ve engelli olduğumu söyledim. Telefonda önce bir şaşırdı. Daha sonra hemen kendisi gelerek bana evimin önündeki yolun hemen olacağını söyledi. Ben de çok sevindim" diye konuştu.

Baba İbrahim Çınkıl ise, "Ben böyle bir başkanımız olduğu için ilçem adına gurur duyuyorum. Bir günde telefonumuza cevap vererek çocuğumun yol isteğini hemen yerine getirdi. Evladımın mutlu olması benim için her şeyden daha önemli. Başkanımıza duyarlılığı için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.