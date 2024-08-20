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Ekonomi Bir tekstil devi daha iflasın eşiğinde! Pierre Cardin, LCWAİKİKİ ve ZARA…
Ekonomi

Bir tekstil devi daha iflasın eşiğinde! Pierre Cardin, LCWAİKİKİ ve ZARA…

Yeniakit Publisher
2024-08-20 19:31:00 -
Bir tekstil devi daha iflasın eşiğinde! Pierre Cardin, LCWAİKİKİ ve ZARA…

Pierre Cardin, LC Waikiki ve ZARA gibi markaların tedarikçisi Fİ Triko Sanayi Ticaret Limited Şirketi konkordato ilan etti.

Pierre Cardin, LC Waikiki ve ZARA gibi ünlü markaların tedarikçisi olan Fİ Triko Sanayi Ticaret Limited Şirketi, konkordato ilan etti. Şirketin mali sıkıntılar nedeniyle bu kararı aldığı bildirildi. Konkordato sürecinde şirketin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve borçlarını yapılandırması amaçlanıyor.

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