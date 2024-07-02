Bir taşla iki kuş: “İzmarit vergisi” geliyor!

Sigara ve diğer tütün mamulleri, kanser hastalığının sebeplerinin başında geliyor. Bu kapsamda toplumsal sağlığı koruma adına ülkeler, sigara ile mücadele ediyor.

Ülkemizde de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sigaraya karşı büyük bir savaş var.

Bu savaş kapsamında hükümet harekete geçti ve atılacak adımlar üzerinde çalışıyor.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 85 bin insanın ölümüne yol açan sigara kullanımının önüne geçmek için Meclis, tütün ürünlerinin yasaklanmasını düzenleyen kanun ile tütün ve alkol piyasasını düzenleyen kanunda değişikliğe gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan çalışma, yeni yasama döneminde TBMM'nin en önemli mesai maddelerinden biri olacak. Yeni dönemde taslak hazırlanması beklenirken sigara ile mücadelede öneriler de ortaya çıkıyor.

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Türkiye gazetesinin haberine göre; halk sağlığını korumakla yükümlü kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak görüşmeler neticesinde belirlenecek bir tarihin esas alınması ve bu tarihten sonra doğan nesillere sigara satışının yasaklanması önerilecek.

Söz konusu yasal değişikliğin yapılması hâlinde, 18 yaş altına sigara satışından daha etkili bir yönteme geçilecek.

Böylece, sigaraya başlama yaşı olarak öne çıkan 15 yaş ve altı bireylerin korunması sağlanacak.

Konu hakkında çalışma yapacak Ticaret Bakanlığı'nın ise; Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunu'nda değişiklik yapması bekleniyor.

Bu kapsamda tütün şirketlerine 'izmarit vergisi' gündeme gelecek.

Buna göre tütün şirketleri, sigara izmaritlerini temizlemek için çöp veya kirletme bedeli adı altında 'izmarit vergisi' ödeyecek.

Hükümetin çalışmalarında, halihazırda Avrupa'da hayata geçirilen uygulamalar da dikkate alınıyor.

AK Parti kurmayları İngiltere’de 2009 sonrası doğan kuşaklara sigara satışını yasaklayan model, İspanya’da tütün endüstrisinden sigara izmariti vergisi alan model, İspanya’daki kirletme ya da izmarit vergisi olarak uygulanan model ve 2025'te sigarayı tamamen yasaklayacak İzlanda modelini incelemeye aldı.